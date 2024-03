Asolo matinée - Regali intrattenimenti

L’Ensemble OFFICINA MUSICÆ, formato da Elena Borsato – Flauto Traversiere, Francesco Maria Cataldo – Viola da Gamba e Luca Marcadella – Clavicembalo, si contraddistingue per la passione e la pluriennale esperienza nell’ambito della musica antica, riproposta nel rispetto delle prassi esecutive del tempo con strumenti realizzati su progetti d’epoca da prestigiosi artigiani.

I brani in programma esplorano le principali contaminazioni stilistiche avvenute nel panorama musicale europeo settecentesco, attraverso brani di Geor Friedrich Haendel, Carl Friedrich Abel, Michel Blavet, Jaques Morel e Michel Pignolet De Monteclair.



Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti, offerto da San Vettor, Viticoltori in Val Cavasia.



Ingresso ad offerta responsabile.



Su prenotazione via mail ad asolomatinee@gmail.com