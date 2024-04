Asolo matinée - Rhapsody

Ritornano ad Asolo Matinée i fratelli Luciano e Daniele Boidi, l’originale duo pianistico già internazionalmente noto per i numerosi ingaggi, le performance televisive e i primi premi in numerosi concorsi. Ci propongono quest’anno la famosa e molto amata Rhapsody in Blue di George Gershwin, e una spettacolare Modern Fantasy, da Bach ai Qeen.



Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti offerto da Azienda Agricola Frozza di Colbertaldo.



Ingresso ad offerta responsabile su prenotazione ad asolomatinee@gmail.com