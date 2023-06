Asolo Matinée - Ruslan Talas, violino

Asolo Matinée ospita come di consueto il primo classificato al Premio Rodolfo Lipizer, anno 2022. Ruslan Talas è un giovane violinista kazako con un notevole curriculum internazionale come solista, camerista e prima parte d’orchestra. Insieme a al pianista Simone Miotto ci farà ascoltare i Cinque canti senza parole op. 35 di Sergej Prokofiev, la Sonata in re minore di Johannes Brahms e altre musiche di Ernest Chausson, Jan Sibelius e Maurice Ravel.



Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti offerto da Bogana Vini di Pederobba.



Ingresso ad offerta responsabile



Su prenotazione ad asolomatinee@gmail.com