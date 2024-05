Asolo Matinée - Ziling Guo, Premio Lipizer 2023

Asolo Matinée ospita come di consueto il primo classificato al Concorso Internazionale di Violino “Premio Rodolfo Lipizer”, anno 2023. Ziling Guo è una giovane violinista formatasi in Cina e successivamente in Germania, già attiva internazionalmente come solista, camerista e prima parte d’orchestra, e vincitrice di numerosi concorsi. Insieme a al pianista Simone Miotto ci farà ascoltare la Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore n. 2 Op. 13 di Edvard Grieg e la Sonata per pianoforte e violino in la maggiore n. 9 Op. 47 “Kreutzer” di Ludwig van Beethoven.



Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti, offerto da Perlage Winery di Farra di Soligo.



Ingresso ad offerta responsabile.



Su prenotazione via mail ad asolomatinee@gmail.com