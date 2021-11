Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca

Il Museo civico vi invita a una passeggiata alla scoperta della realtà medievale asolana. Dal castello, più noto come Castello della Regina Cornaro, fino alla rocca, passando per le mura cittadine, verranno svelati curiosità e segreti di un importante momento storico nel borgo asolano. La visita comprende l'interno della torre civica e il camminamento della rocca.



- Costo di 8€ a persona comprensivo di biglietto d'ingresso ai due siti

- Gratuito per i minori di 6 anni

- Prenotazione obbligatoria telefonando o scrivendo al 347 5735246 o scrivendo una mail a info@museoasolo.it

- Ritrovo presso il Museo Civico 15 minuti prima dell'orario indicato





Si consiglia di indossare scarpe comode.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...