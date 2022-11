Nell'ambito del meeting autunnale dell'associazione USIH (Associazione Sherlockiana Italiana Uno Studio in Holmes) che raccoglie appassionati di studi e collezionisti della figura di Sherlock Holmes e del suo autore Conan Doyle, vi sarà un breve intervento, dal titolo "Il mistero dei Norman Neruda, da Asolo alle Dolomiti, tra musica, arte e alpinismo" in cui si tratteggerà la figura dell'Alpinista di fine '800 Ludwig Norman Neruda e della sua famiglia.

Alvise Bruschi, appassionato di storia dell'Alpinismo si alternerà con la Professoressa Vera Mazzotta, autrice della più completa ed aggiornata biografia della violinista Wilma Norman Neruda, alias Lady Hallé, esempio di "virtuoso" del mondo in trasformazione del concertismo di fine '800, menzionata da Sherlock Holmes nel romanzo "Uno studio in rosso" con lusinghieri apprezzamenti. Non a caso... dato che Arthur Conan Doyle e Wilma Neruda si conoscevano e nel 1895 erano assieme ad un ristretto circolo di artisti ed intellettuali... al Passo del Maloja. Brevemente verrà inserito nel contesto asolano il figlio alpinista Ludwig Norman Neruda, protagonista dello spumeggiante periodo dell'alpinismo dolomitico di fine 800, come rocciatore ma soprattutto come cosmopolita interprete delle tendenze delle varie "scuole".