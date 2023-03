Asolo raccontata al femminile: Caterina, Eleonora e Freya

Conosci la storia delle tre figure storiche femminili che hanno vissuto ad Asolo?



Partecipa con Valentina, una guida turistica abilitata e un piccolo gruppo a una inedita passeggiata alla scoperta del borgo di Asolo, che Giosuè Carducci definì città dai 100 orizzonti.



Ci infileremo nelle storiche viuzze sulle tracce di tre famose donne che vennero conquistate dal fascino della città ma che contribuirono a rendere questo borgo leggendario.

Caterina Cornaro regina consorte di Cipro vi si stabilì alla morte del marito e richiamò alla sua corte artisti e letterati tra cui Giorgione, Lorenzo Lotto e Pietro Bembo, che qui ambientò Gli Asolani.



L'algida Eleonora Duse, detta la "Divina", rimase talmente affascinata dalla tranquillità del posto tanto da costruirvi il suo adorato nido e che ora risposa nel cimitero di Sant'Anna.

L'esploratrice inglese Freya Stark, nota per i suoi viaggi in Medio Oriente, divenne la prima donna ad attraversare il deserto arabico e altre aree in cui pochi europei, e soprattutto donne sole, erano stati.



PROGRAMMA

PUNTO DI RITROVO: h 10.15 Piazza Garibaldi vicino alla fontana



DURATA: 2 h circa



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:

ADULTO € 25,00

COPPIA € 45,00



RAGAZZI FINO AI 14 ANNI € 10



COME PARTECIPARE:

La prenotazione è obbligatoria scrivendo

WA +39 348 0084688

MAIL notonlyvenice@gmail.com



VERRA RICHIESTO PAGAMENTO ANTICIPATO TRAMITE BONIFICO OPPURE PAYPAL



In caso di maltempo la passeggiata sarà posticipata ad aprile