Giovedì 5 maggio in Sala Consiliare ad Asolo una serata aperta al pubblico sul tema “Stili di vita e prevenzione dei tumori: il ruolo dell’alimentazione”, in collaborazione con LILT Treviso “Stili di vita e prevenzione dei tumori: il ruolo dell’alimentazione”.

È l’argomento che sarà affrontato giovedì 5 maggio alle ore 20.30 nella Sala Consiliare del Municipio di Asolo. La relatrice, dr.ssa Ornella Calesso, consulente alimentare LILT, spiegherà al pubblico come la salute passi anche dalla tavola e l’importanza di curare una sana e variegata alimentazione come prima difesa contro i tumori.

La serata, aperta a tutti e ad ingresso gratuito (per info e prenotazioni: t.martignago@comune.asolo.tv.it) rientra nel programma del ciclo di incontri del “Mese della prevenzione”, promosso dai Comuni di Asolo, Fonte, Maser e San Zenone degli Ezzelini in collaborazione con la LILT di Treviso, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Il tema dell’incontro rientra pienamente nella filosofia di Cittaslow International che allarga alle comunità locali e ai governi delle città aderenti i princìpi di Slow Food sulla cultura del cibo, sulla scelta dei prodotti, sulla sostenibilità ambientale delle produzioni alimentari e sull’importanza di capire quanto la prevenzione e la salute siano legate ad un sano e corretto stile di vita alimentare.