Tornano giovedì 8 dicembre le iniziative di “Aspettando il Natale” promosse dal Comune nel centro di Castello di Godego. L’atmosfera natalizia si accende con i mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco Godigese in collaborazione con il Comune giovedì 8 dicembre dalle 9 alle 19 in Piazza XI Febbraio. Nelle casette si troveranno tante idee regalo, dai prodotti locali d'artigianato a quelli enogastronomici. Il pomeriggio sarà animato da diverse attività: trucca bimbi, Babbo Natale ed Elfo, creazioni divertenti con palloncini, l’intrattenimento musicale natalizio dal vivo a cura di Gessica Luison, artista che il giorno stesso esporrà i suoi dipinti: la mostra “Montagne a Colori” sarà visitabile in Barchessa Foscarini dalle 8.30 alle 18.00. Inoltre, ogni bambino della scuola materna che andrà da Babbo Natale riceverà in dono una porzione di patatine e delle caramelle e sarà attivo il trenino Dotto Trains per le vie del paese. Febo Teatro metterà in scena lo spettacolo teatrale “Le sorellastre di Cenerentola” alle 16.30 in Sala Abbaziale. Lo spettacolo è adatto a tutti, a partire dai 4 anni, ed è organizzato in collaborazione con la Parrocchia della Natività di Maria Santissima.

L’appuntamento, alle 17.30, sarà invece con il concerto del gruppo “Allez Kiki Fermentation” in Villa Priuli, organizzato dall'associazione culturale Godego Musica. Il gruppo, nato nel 2022 dalla fusione tra più anime, “fermenta” i brani elettronici in funky soul con sentori hip hop, ed è composto da Massimiliano Brunetta (piano/synth), Tommaso Cipresso (vibrafono), Gianluca Spagnolo (batteria) e Alex Kiki al contrabbasso. Come da tradizione, venerdì 16 dicembre alle 20.45 nella Chiesa Parrocchiale tornerà il grande concerto di Natale Gospel che vedrà protagonista il coro trevigiano “Soul Singers Gospel Choir”, organizzato in collaborazione con la Parrocchia della Natività di Maria Santissima e le Associazioni Godigesi. La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita.