Aspettando Parcoscenico - “Viaggio a riveder le stelle”

Giovedì 30 giugno è la volta del secondo appuntamento degli eventi collaterali a Parcoscenico, la rassegna di arti performative Oderzo Cultura.

Ailuros Teatro con “Viaggio a riveder le stelle” (inizio 18.30, 19.30 e 20.30) accompagnerà il pubblico in un suggestivo viaggio nell’aldilà, ispirato all’immaginario della Divina Commedia. Indossando metaforicamente i panni di un Dante dei nostri giorni, con ironia e poesia si attraverseranno inferno, purgatorio e paradiso, guidati da fantastiche creature del regno ultraterreno. Una passeggiata immersiva, tra il parco e le sale di Palazzo Foscolo (Oderzo), aperta a 25 visitatori per turno.

Ailuros, nata a Treviso nel 2009, è una compagnia che lavora in progetti immersivi in cui gli spettatori, entrando attivamente nella performance, sperimentano se stessi in un percorso che vivono non solo con la ragione ma anche con i sensi.

Prenotazione obbligatoria indicando il turno al quale si vuole partecipare, scrivendo a prenotazioni@oderzocultura.it.

Ingresso libero e responsabile.

Parco di Palazzo Foscolo, via Garibaldi 65 – Oderzo.

Da giovedì 7 luglio è di nuovo Parcoscenico.