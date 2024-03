Assemblea soci de La Corrente Aps

Viene convocata Assemblea ordinaria per lunedì 8 aprile 2022 presso la Sala teatro “Damiano Chiesa” in Via per Brugnera, 1 Francenigo (TV), alle ore 7.00 in prima convocazione, e in seconda convocazione Giovedì 11 aprile 2024 alle ore 21.00,

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione rendiconto e bilancio iniziative 2023/2024;

2. Approvazione della relazione di percorso del presidente;

3. Presentazione Progetti 2024 e proposte soci;

4. Elezione e cessazioni membri del Consiglio direttivo;

5. Varie ed eventuali.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea



Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona, avente diritto di voto, purché munita di apposita delega scritta.