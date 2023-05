Nel week end la prima edizione di Astori Fest

A Mogliano le porte del collegio Astori si apriranno Sabato 20 maggio, alle 15:30 per la prima edizione di Astori Fest. L’evento è stato organizzato dallo storico istituto Salesiano moglianese in collaborazione con Radio Astori Web, il laboratorio radiofonico scolastico avviato un anno fa e che ha catturato l’entusiasmo degli allievi.

Astori Motor Show

Il programma è davvero molto ricco, costruito in sinergia con associazioni e aziende del territorio. Gli spazi esterni ospiteranno l“Astori Motor Show”: in un’area si troveranno veicoli da competizione o elaborati; il cortile principale sarà invece invaso da auto e moto d’epoca di grande interesse che già lo scorso anno hanno catturato la curiosità dei presenti. Il clou dell’Astori Motor Show sarà la grande sfilata dei mezzi storici, commentata dagli speaker di Radio Astori, la Web Radio creata un anno e mezzo fa.

In attesa della sfilata, chi vorrà potrà essere accompagnato da guide turistiche d’eccezione alla scoperta dell’Astori delle origini e del Museo della centuriazione romana. Il teatro Astori ospiterà due momenti culturali: alle 16:00 la Compagnia d’Arte “Gli irrazionali” porterà in scena “Aspettando Godot”, capolavoro del teatro dell’assurdo; alle 20:45 i maestri e gli allievi del Centrostudiomusica di Mogliano si esibiranno nel medley “Music is magic”.

Due gli eventi in biblioteca: un corso base di fumetto dalle 16:00 alle 17:30 a cura di Wonderland Comics, e la presentazione di Body copy al profumo di caffè dello scrittore moglianese Lucio Carraro. In palestra, esibizioni di hip hop, canzoni e balli di gruppo si alterneranno prima della sfilata di moda (17:30) realizzata in collaborazione con i negozi Mia e Twenty4. Alle 21.30 inizierà il concerto dei Magical Mistery, nota cover band dei Beatles. Nel corso della manifestazione sarà aperta l’area ristoro gestita dall’AGeSC. L’ingresso a tutti gli eventi è libero con offerta responsabile: parte del ricavato di Astori Fest sarà devoluto in beneficenza a due associazioni del territorio.