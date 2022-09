Astrotour da Col Vetoraz tra stelle, pianeti e bollicine

Le sere di fine estate sono tra le più preziose per Col Vetoraz: i nuovi Valdobbiadene DOCG maturano in cantina, mentre il cielo terso offre un panorama frizzante quando il blu della notte si puntina di stelle. È questa l’atmosfera che vede in programma, per venerdì 30 settembre, la serata “Notte di stelle con Col Vetoraz”: una degustazione tecnica guidata, un light buffet e, a seguire, la visione del cielo con telescopio professionale e un esperto ad affiancare i presenti.

Complice la posizione privilegiata della cantina, la serata tra astri, pianeti e bollicine accoglie i partecipanti a partire dalle ore 19.00, per prendere il via alle 19.30 con la degustazione tecnica guidata di ben tre Valdobbiadene DOCG e un buffet di appetizer a seguire. Ci si avvicina così alle ore 21.00 quando l’evento Astrotour offre tutta l’emozione di osservare le stelle, la luna, le galassie, le nebulose e i pianeti con un telescopio professionale, guidati da un esperto di Astronomitaly la Rete del Turismo Astronomico.

La frontiera più affascinante della scienza odierna si unisce a prodotti nati dalla passione e dal lavoro dell’uomo, in un connubio che vede, sempre e comunque, la Natura e le sue meraviglie protagoniste indiscusse.

Costo dell’esperienza, tutto compreso: euro 40,00.

La serata è a numero chiuso, per la prenotazione si prega di scrivere alla mail accoglienza@colvetoraz.it o chiamare al numero 0423 975291.

Astronomitaly La Rete del Turismo Astronomico www.astronomitaly.com