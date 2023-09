Prezzo non disponibile

Tutto ha inizio nel magnifico Teatro Accademico di Castelfanco, in una penombra forzata, dove Carlo si ritrova ad attraversare il palcoscenico del teatro vuoto, per avvicinarsi all'uscita. Una sensazione indescrivibile lo pervade, come se infiniti invisibili occhi lo stiano osservando.

Giovedì 28 settembre, alle ore 21, il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto ospita l'inedita esperienza culturale di Carlo Simioni, Direttore del Teatro, e l'Ensemble di Fiati Steffani: Atto d'amore, del golfo mistico e di altri misteri. Uno spettacolo indimenticabile dove teatro e musica si fondono, per un risultato senza precedenti: saremo accompagnati tra le righe e le note di un racconto inquietante e avvincente, attraverso l'universo della vita, morte e miracoli del teatro della Città! Prenota subito il tuo posto: 371 1926476 - info@echidnacultura.it