All'Auditorium Dina Orsi uno spettacolo sul divario sociale e culturale tra i sessi

Il Laboratorio Teatrale “Io, tu, noi insieme”, attivato quest’anno presso l’ISISS Da Collo di Conegliano, presenterà il suo spettacolo finale venerdì 3 giugno, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Dina Orsi di Conegliano. Lo spettacolo, dal titolo "La fabbrica del pensiero: alcune ferite non si vedono ma ci sono", affronta il delicato tema degli stereotipi di genere e della violenza sulle donne, nelle sue varie forme.

Si tratta di un insieme di storie, video, musiche, pensieri, danza e riflessioni relativi a questo tema comunicato con un linguaggio innovativo e non retorico. Un viaggio nel favoloso mondo delle donne per giungere ad una rappresentazione veritiera, ironica ed anche provocatoria del rapporto tra i sessi. Molti saranno gli aspetti trattati in questo intenso ed emozionante percorso: l’essere “donna” e l’”amore”; il ruolo degli uomini, gli errori che essi commettono nella relazione professionale e privata con le donne; il modo controverso con il quale la stampa si occupa del fenomeno donna; le istituzioni, la politica ed il loro interessamento alle pari opportunità; abusi familiari, corpi offesi e feriti, sofferenza fisica, sessuale, psicologica, minacce, coercizioni e privazione arbitraria della libertà; femminicidio. Non mancheranno momenti ironici, divertenti e di emozione che si intersecano perfettamente con le tante storie interpretate dagli studenti. La serata è rivolta a tutta la cittadinanza.