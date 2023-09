Augusto Daolio - Musicista, poeta, pittore

Per ricordare Augusto Daolio, indimenticato cantante dei Nomadi e che fu anche poeta e pittore proponendosi artista a tutto tondo, La Corrente presenta un documentario inedito di canzoni e interviste. Sarà presente in sala la sua compagna Rosy Fantuzzi con il personale ricordo dell’Augusto uomo. L'evento si inserisce nella serie di eventi organizzati nel comune che ospiterà una mostra dei suoi quadri, e due concerti il 16 settembre e il 22 ottobre.

Ingresso libero le offerte raccolte saranno devolute all'Associazione "Augusto per la Vita" per la Città della Speranza Onlus di Padova