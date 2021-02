Al Progetto Giovani Treviso apre una nuova aula studio per universitari

Progetto Giovani Treviso dal 15 febbraio al 19 marzo apre, in via sperimentale, un'aula studio rivolta principalmente agli universitari. L’aula studio sarà aperta dal lunedì al venerdì e l’accesso è su prenotazione.



SEDE

Casetta Parcheggio Ex Pattinodromo, Viale Fratelli Cairoli



ORARI

Lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00-20.00

Martedì – giovedì: 9.00-14.00



DATE

L’aula studio sarà attiva dal 15 febbraio al 19 marzo 2021.