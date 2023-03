Auraplanta 2023 - Premiazione di Donella Serafini

Sabato 11 marzo alle ore 11:00 presso l’Auditorium Mario del Monaco di Catena Donella Serafini riceverà dalle mani del sindaco di Villorba l’Auraplanta 2023, Il riconoscimento istituito nel 2003 e che viene assegnato a marzo dall’Amministrazione Comunale ad una o più cittadine che si siano distinte in ambito culturale, sociale o sportivo. Le candidature delle cittadine vengono valutate da un’apposita commissione che individua così a chi assegnare il riconoscimento e si esprime attraverso un motivazione che per Donella Serafini è la seguente: “per l’entusiasmo, la disinteressata dedizione e il costante impegno con cui persegue la visione di una comunità aperta al piacere della lettura e dell’aggregazione. Le molteplici attività che Donella promuove nelle nostre biblioteche comunali, e non solo, favoriscono la crescita personale diffondendo cultura e solidarietà nel territorio”.

Il termine Auraplanta trae la propria origine da un’antica pergamena medioevale del 1300, che citava una tal Madonna Auraplanta detta Fior che abitava nella zona delle Fontane Bianche e che alla sua morte lasciò tutti i suoi beni e possedimenti al Monastero di Santa Margherita di Treviso. Con la figura di Madonna Auraplanta quindi si intende rendere omaggio alla sensibilità tutta femminile che il destino e la storia ha legato al territorio villorbese.

Le precedenti premiate sono state: Graziella Pasin, Rosanna Possagno, Maria Tonini, Antonia Fossaluzza, Maria Pia Fanna Roncoroni, Isabella Arman, Lucia Pizzolotto, Maria Luigia Giotto, USD Volley Fontane (squadra femminile), Foschetta Cipoletto Giuriati in Ancillotto, Liviana Scattolon, Rita Conzon in Zamberlan, Giorgia Sottana, Emanuela Pol, Rita Giannetti, Franca Merlo e Fanny Meneghini, la squadra dell’IMOCO Volley femminile, la squadra del Villorba Rugby femminile, Flavia Severin e Silvia Da Re.