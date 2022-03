Autismo, disturbi in aumento: a Roncade la "Camminata in blu"

Negli ultimi anni si è registrato, anche in Italia, un incremento rapido dei disturbi autistici nei bambini. Tanto che, secondo i più recenti dati a disposizione, circa 1 bambino su 89 in Europa sarebbe affetto da autismo, in Italia addirittura 1 su 77, con un impatto diretto su almeno 500 mila famiglie. Secondo alcuni i dati sarebbero sottostimati, anche a causa della scarsa consapevolezza che c’è sull’esistenza dei disturbi dello spettro autistico.

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo (2 aprile), a Roncade si daranno appuntamento, su iniziativa dell’associazione Ala autismo Aps, famiglie, studenti e associazioni di volontariato sociale, per un’iniziativa di sensibilizzazione perché si diffonda un atteggiamento più corretto ed empatico verso chi presenta disturbi autistici. La camminata in blu (colore dell’autismo), giunta alla quinta edizione, si svolgerà domenica 3 aprile, con partenza alle ore 10 davanti al municipio. Vi aderiscono l’Amministrazione comunale di Roncade e l’Istituto comprensivo, d’intesa con la Fondazione Città di Roncade, i comitati dei genitori delle scuole del territorio, le associazioni Colibrì, Le Ginestre, Gav e At.

Dopo aver percorso le vie del centro e aver fatto tappa all’interno del castello, dove i bambini riceveranno dei palloncini blu che saranno poi rilasciati davanti al municipio, tappa finale, prima della merenda. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, presso la biblioteca comunale, sono in programma le Letture in blu”, grazie agli Amici di Elmer con Cristina Biasetto, pittrice e illustratrice di testi per l’infanzia e con ragazzi di Ala. Saranno lette storie di diversità e accoglienza, ogni lettura sarà accompagnata dalla traduzione con la lingua dei segni.

Gli organizzatori ricordano che per tutto il mese di aprile, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Roncade e Monastier sono in programma proiezione di filmati, letture animate a cura degli insegnanti e rielaborazioni sul tema della diversità. I fondi raccolti durante la Camminata del 3 aprile saranno devoluti ad Ala Autismo aps, una delle associazioni che nel territorio si occupano di offrire attività ai ragazzi autistici e alle loro famiglie e di sensibilizzare la comunità sull’autismo.