Orario non disponibile

Quando Dal 24/05/2024 al 31/05/2024 Orario non disponibile

Il Gruppo Autopolar è orgoglioso di annunciare l'Autopolar Urban Tour: una serie di quattro tappe imperdibili per l'esposizione della nuova Audi A3 Allstreet. Il tour, che si svolgerà nei mesi di maggio e giugno, offre un'occasione unica per scoprire da vicino il design e le novità tecnologiche del nuovo modello Audi in alcuni dei locali più rinomati delle provincie di Treviso e Pordenone.

Date e Locali :

Bistrò sulle Mura : Varco Manzoni, Viale B. Burchiellati, Treviso - venerdì 24 e 31 maggio

Duca di Dolle : Via Piai Orientali 5, Rolle (TV) – giovedì 30 maggio, in occasione della serata inaugurale dell’"Aperitivo del Duca"

La Piola: Piazza del Popolo 9d, Sacile – domenica 9 giugno

Audi A3 Allstreet riflette l’identità dinamica e cosmopolita delle città moderne offrendo un connubio tra eleganza, performance e tecnologia avanzata , e ridefinendo gli standard del segmento delle compatte premium. Esposta in location esclusive, l’auto offrirà ai visitatori l'opportunità di esplorare tutte le caratteristiche distintive che rendono A3 Allstreet un’eccellenza ed un nuovo punto di riferimento della mobilità urbana.

Informazioni e Contatti :

Per ulteriori dettagli sull'itinerario dell'esposizione e il calendario degli eventi, visitate il nostro sito web www.gruppoautopolar.it o seguiteci sui nostri social:

Audi Zentrum Treviso

Audi Zentrum Pordenone

Audi Forza Quattro

Non perdete l'opportunità di scoprire la nuova Audi A3 allstreet nell’incantevole cornice del nostro territorio. Vi aspettiamo nelle quattro tappe dell’Autopolar Urban Tour per un viaggio unico tra innovazione e design.

Audi Zentrum Treviso, Audi Zentrum Pordenone e Audi Forza Quattro, concessionarie del Gruppo Autopolar.