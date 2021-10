Autunno in Contrada - Arti e mestieri

"Siamo felici, dopo le difficoltà dello scorso autunno in cui già si iniziava a presagire l’arrivo di nuove limitazioni, di poter tornare nuovamente a programmare un evento per il rilancio del centro storico di Treviso. Come per la notte bianca di luglio 2020, anche questa volta appoggiamo un’idea nata in Contrada San Francesco e sviluppata grazie alla preziosa collaborazione del comune di Treviso". A dirlo è Giada Di Cosimo, referente del commercio di Veneto Imprese Unite.

"Grazie infatti alla delibera che permette l’utilizzo gratuito del suolo pubblico anche per le attività commerciali diverse da quelle della ristorazione, questa domenica tutte le attività di via San Francesco trasferiranno all’esterno le proprie botteghe per una giornata di shopping a cielo aperto in uno dei rioni più belli della città. Con l’importante intervento del Comune, via San Francesco verrà chiusa al traffico e ospiterà anche alcune aree ristoro di qualità, in modo da creare una vera e propria festa di contrada per tutti i cittadini e i turisti che affolleranno Treviso anche in questo weekend"continua Di Cosimo.

"Pensare a tutto questo ci sembrava impossibile solo pochi mesi fa, ma la permanenza della zona bianca ottenuta grazie ad un’importante campagna vaccinale ci dà modo di interrompere la fase di protesta per tornare a fare quello che ci riesce meglio: fare impresa in sinergia con il territorio, stimolando una crescita reciproca. Vi invitiamo e vi aspettiamo tutti domenica 17 ottobre dalle ore 9 in via San Francesco a Treviso, per una giornata tra arti, mestieri, esposizioni e degustazioni in un’atmosfera da vivere in compagnia" conclude Di Cosimo.

