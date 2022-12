Autunno Musicale 2022: ecco il gran finale con "Mozart & Lucchesi. Suggestioni classiche"

La quarta edizione di Autunno Musicale, festival diffuso, organizzato da Musincantus in collaborazione con il Comune di Treviso e le istituzioni culturali locali, si conclude con il concerto “Mozart & Luchesi. Suggestioni classiche” sabato 17 dicembre alle 20.45 alla Chiesa del Sacro Cuore di Treviso: si tratta del secondo appuntamento dedicato ai talentuosi musicisti trevigiani del passato e al loro rapporto con i grandi protagonisti della scena musicale internazionale, in particolare quello che vi fu tra Andrea Luchesi e Wolfang Amadeus Mozart, a lungo studiato e tutt’oggi controverso. Un omaggio alla tradizione del classicismo viennese, di cui il genio salisburghese fu uno dei massimi esponenti, realizzato grazie alla sinergia avviata con il Concorso musicale nazionale Città di Belluno.

Il progetto è la prima realizzazione di una coproduzione triennale con l’Ensemble corale Kairos Vox diretto da Alberto Pelosin di Castelfranco. Il cast è guidato da Giulia Semenzato, rinomata interprete mozartiana a livello europeo che proprio a Treviso iniziò la carriera con il Premio Toti Dal Monte, e dalla cantante Ester Ferraro, finalista del Concorso musicale nazionale Città di Belluno, composto poi dal tenore Jiangchen He, dal basso Alberto Spadarotto. Le musiche saranno dell’Orchestra GAV – Giovani Archi Veneti diretta da Alessandro Quarta, direttore e fondatore dell’ensemble vocale e strumentale Concerto Romano che si esibisce regolarmente in Italia, Austria, Germania, BeNeLux, Svizzera e Stati Uniti, ottenendo eccellenti critiche da parte della stampa, vincitore del Prix Caecilia 2015 per il CD Sacred music for the poor e del Diapason d’or nel 2016 per il cd La sete di Christo di Bernardo Pasquini.

Il programma inizierà con l’Intermezzo per archi Op.8 di Franz Schreker, compositore austriaco di fine Ottocento, e proseguirà il Concerto per organo e orchestra in Fa maggiore composto nel 1773 a Bonn da Andrea Luchesi, fertile compositore e organista nato nel 1741 a Motta di Livenza (Treviso) e Kapellmeister a Bonn dal 1774 al 1794 e maestro di Ludwig van Beethoven. Luchesi è noto anche come “il Mozart italiano” e il legame tra i due musicisti è documentato: le sonate e le altre opere strumentali del maestro trevigiano sembrano aver influito sul giovane Mozart, conosciuto a Venezia nel 1771, mentre era in viaggio con il padre. In particolare, il concerto che verrà proposto sabato 17 dicembre, occupava un posto importante nel repertorio didattico di Mozart.

Si concluderà con i Vesperae solennes de Dominica, KV 321, una composizione corale di musica sacra per coro solisti, violini, due trombe, due timpani e basso continuo, scritta da Wolfgang Amadeus Mozart a Salisburgo su commissione dell’arcivescovo Hieronymus von Colloredo per uso liturgico nella cattedrale della città nel 1779 (il titolo “de Dominica” indica che l’opera fu concepita per esecuzione nei servizi liturgici domenicali).

Ingresso gratuito con offerta responsabile.