Avis Live Music - 2^ edizione

Venerdì 14 e sabato 15 giugno al Parco della Poesia “A. Zanzotto” di Riese Pio X torna Avis Live Music, la seconda edizione dell’evento canoro organizzato da 21 Avis della provincia di Treviso che quest’anno raddoppia prevedendo due serate.

La data, non è stata scelta a caso, visto che il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del Donatore di sangue. Avis Live Music punta quindi ad avvicinare i giovanissimi al dono del sangue grazie all’impegno delle Avis della Marca che hanno deciso di unire le forze per organizzare un evento unico, inedito, giovanile e dall’importantissimo impatto sociale.

«Avis Live Music (be LIVE be MUSIC be AVIS) è l’evento dell’estate targato Avis che ci vedrà impegnati per due giorni quest’anno» spiegano gli organizzatori «pienamente attiva è la collaborazione con Avis Provinciale di Treviso e AMA Music Festival. Invitiamo tutti i ragazzi che vogliono trascorrere due serate diverse all’insegna del divertimento ma soprattutto della musica a partecipare. Sarà l’occasione per ascoltare numerosi gli artisti italiani che hanno accettato l’invito all’evento e che si susseguiranno sul palco. Inoltre ringraziamo fin da subito quanti contribuiranno per la buona riuscita dell’evento: aziende, volontari, simpatizzanti».

La prima grande artista annunciata è la cantautrice Rose Villain con il suo tour estivo “Radio Sakura Summer Tour”.

Reduce dal successo del nuovo album “RADIO SAKURA”, che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e che, per la seconda settimana consecutiva, è ancora sul podio della Top Album FIMI alla #3, Rose Villain annuncia così il “Radio Sakura Summer Tour 2024” in attesa del live show che presenterà nei club ad ottobre.

“RADIO SAKURA” (https://wmi.lnk.to/clickboom_ radiosakura; Warner Music Italy) è il sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza è trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia si va verso questo nuovo capitolo.

L’acquisto del biglietto per Avis Live Music potrà avvenire direttamente presso le Avis partner dell’evento oppure online sui canali di vendita.

Ai lati del parco verranno allestite aree di ristoro con truck food e chioschi dove verrà ampliata quest’anno la proposta lanciata l’anno scorso: bevande, drink e cocktail Zero Gradi.

Inoltre, saranno presenti i gazebo con i volontari delle associazioni (Admo, Acat, Non Correre Accorri, Cri e Ape) che saranno disponibili a rispondere alle domande dei ragazzi, oltre al punto informazioni Avis.

Distinguendosi per colore di maglia dagli avisini che lavoreranno per gestire l’evento, ci saranno i volontari Avis che attenderanno il pubblico, per fornire tutte le informazioni utili a chi volesse iscriversi all’associazione diventando così volontario e nuovo donatore.

Per restare connessi e scoprire la line up dell’evento basta seguire i canali social Facebook e Instagram Avis.Live.Music oppure al sito web www.avislivemusic.it.

Email: info@avislivemusic.it