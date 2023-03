Ayurveda e yoga si incontrano

4 incontri per conoscere le due discipline gemelle che insieme si prendono cura del corpo fisico, emotivo e sottile.

Scopriremo l’ayurveda e le sue pratiche che saranno accompagnate e sostenute dallo yoga, attraverso movimento, respiro e meditazione.

!!Non serve una conoscenza pregressa della pratica yoga per partecipare!

Porta il tuo tappetino e scegli un abbigliamento comodo.

Angela Giotto:345 955 6588

Michael (solo whatsupp): 342 672 3680



Il programma:

GIORNATA 1

Scopriamo l’ayurveda tramite la nostra costituzione e lavoriamo su tutti tre corpi: fisico, emotivo e sottile.

Impariamo il dinacharya sacra pratica di pulizia e oleazione quotidiana che abbinata alla pratica di yoga porta ad uno stato di salute generale.

GIORNATA 2

In Ayurveda la vita è un continuo processo di digestione infinita: tutti i giorni digeriamo e metabolizziamo aria, cibo, emozioni, pensieri ed eventi. Esploriamo l’elemento fuoco con la pratica yoga e scopriamo come equilibrare il nostro fuoco digestivo.

GIORNATA 3

Dal sanscrito AMA, le tossine sono qualcosa di non cotto, non maturo e non digerito, come una gelatina che si appiccica a noi ed è difficile togliere perché ci da una sensazione di sicurezza.

Ci osserveremo la lingua per capire le nostre tossine, che in ayurveda sono la principale causa di malattie e impareremo a cucinare il piatto più detossificante in ayurveda, il kitchari.

La pratica yoga ci aiuterà a lasciar andare.

GIORNATA 4

Come capire la nostra mente e imparare a controllare i nostri pensieri grazie alla conoscenza ayurvedica?

Impareremo a stimolarci i punti marma della mano e capiremo assieme quando e quali stimolare in base alle esigenze.

Attraverso la meditazione ci porteremo in ascolto verso un sentire più sottile.

-----------------------

?GIORNI ED ORARI

4 venerdì dal 24 marzo al 14 aprile. Orario 18.30- 20:00

?LUOGO

Barchessa di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

INSEGNANTI

Giulia Rizzi (yoga)

Angela Giotto (ayurveda)

?COSTI

il costo per partecipante di tutti gli incontri è di 120€ la tessera di iscrizione all’associazione è esclusa ed è di 10 € è obbligatoria e sarà valida per l’anno 2023

??

Il corso si attiverà esclusivamente al raggiungimento di un numero di 8 iscritti. con un numero massimo di 12

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com