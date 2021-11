Ayurveda e yoga: alla scoperta di Vata

L’autunno ? e l’inverno ?? sono stagioni caratterizzati da freddo ? e secchezza. Queste qualità presenti in natura e quindi nell’ambiente circostante, tipiche dell’energia che in ?yurveda viene chiamata Dosha Vata, si riflettono internamente nel nostro organismo, portando squilibrio e disturbi.



In questo whorkshop teorico/pratico la Dr.ssa Lucia Costa ed il Dr. Marco Colella, medici esperti in ?yurveda, insieme a Marianna Pauluzzi insegnante di yoga ?‍?? , vi condurranno attraverso le posizioni (asana) del corpo a comprendere il legame tra l’?yurveda e lo Yoga e come e perché questo possa essere usato a scopo terapeutico per riportare equilibrio nel nostro organismo, inteso come unità di corpo, mente ed anima, pacificando così la nostra mente e rinforzando il nostro corpo.



Durante il break verrà servita una tisana ?? in accordo con la tradizione Ayurvedica e uno snack in armonia con la stagione.



Non dimenticare il tuo tappetino ?



? DOMENICA 21 NOVEMBRE

? 9:00/13:00

?Centro Ayurveda e Yoga Mahjyotih

Via Einaudi 31, Dosson di Casier (TV)



?? Posti limitati ??



Info e prenotazioni:

? info@mahajyotih.com

?? 339 1371047



