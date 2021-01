Azione Cattolica, torna la “Due sere per giovani”

Confermata l’edizione 2021 della “Due sere per giovani”, la kermesse di gennaio, organizzata dall’Azione Cattolica trevigiana. Un’edizione che dovrà fare i conti con l’emergenza sanitaria in corso e che, per questo, si terrà in streaming sulla piattaforma Cisco Webex in quella che, date le circostanze, sarà una “limited edition” di una serata singola, in programma per venerdì 29, ore 20.45.

Giocando sul rimando al noto talent show, il titolo annunciato per le Due Sere sarà: “Tu sì che vali. Coltivare desideri per vite stra-ordinarie”. Un’occasione di ascolto e confronto partendo da due storie di vita che hanno scelto di realizzarsi professionalmente nel servizio: Marta Avesani, consulente e formatrice nel settore della cooperazione, nonché esperta in materia di analisi di impatto ambientale e Vicepresidente della Fondazione per l’economia del bene comune in Italia e Marco Monda, fondatore della Scuola di formazione Cantieri educativi che, partendo da un impiego in banca ha scelto di dedicarsi parallelamente alla progettazione di nuove opportunità di servizio per gli altri. Interverrà anche il Vescovo, mons. Tomasi.

I due ospiti, moderati dai responsabili del settore giovani di Azione Cattolica, Beatrice Vincenti e Giacomo De Zen, rifletteranno sul senso e sul valore del servire, offrendo spunti per guardare all’impegno per il bene della comunità come occasione di crescita personale e come stile di vita.

Per partecipare, visitare il sito actreviso.it e compilare l’apposito form.