B Vocal - Popcomedy @ XVIII Vivavoce International A Cappella Festival

I B Vocal sono il quintetto spagnolo di riferimento nel panorama vocale internazionale, il cui repertorio si combina con humour, teatro, flamenco, beatbox, latino americano… in un appassionante spettacolo.



In oltre venticinque anni di carriera i B Vocal hanno tenuto 3000 concerti, pubblicato 7 CD e 3 DVD, per non parlare di numerosi premi: vincitori nel 2006 del vokal.total di Graz e pluripremiati nel 2010 al Festival Harmony Sweepstakes di New York e San Francisco (premio del pubblico, migliore canzone e premio della giuria); pluripremiati nel 2017 e 2018 al Moscow Spring A Cappella Festival.



I B Vocal si sono esibiti in tutto il mondo, inclusi Cina e Sud Corea, dove ogni anno sono invitati a partecipare a tournèe di grande successo.



Hanno avuto l’onore di esibirsi nel 2006 alla cerimonia dei Premi internazionali di giornalismo del Re di Spagna, tenutasi davanti al SS.MM. il Re e la Regina di Spagna Don Juan Carlos e Dña Sofia. Nel 2017 si esibiscono all'AS Sports Awards Gala, alla presenza di SS.MM. i Re di Spagna, Don Felipe e Dña Leticia. In entrambi gli atti hanno ricevuto riconoscimento e calorosa gratitudine per la loro arte dalla Casa Reale.



Sono stati in Italia per la prima volta, ospiti di VivaVoce International A Cappella Festival, nel 2016: nel 2020 hanno vinto il VivaVoce PlayOff, contest online organizzato in piena pandemia, con oltre 250.000 visualizzazioni sui canali social. Con il loro arrivo nel 2022 si completerà il gemellaggio tra VivaVoce Festival e il B Vocal International A Cappella Festival di Saragozza.