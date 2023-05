LA "BABELE" DELLA COMUNICAZIONE

Il mondo dei social tra esibizione e incontro



“Come orientarsi nella Babele dei linguaggi del mondo digitale e dei social?”: è la domanda che risuona spesso tra adulti e educatori, sempre più preoccupati per la crescente complessità del mondo della comunicazione, nella quale le giovani generazioni - almeno apparentemente - sembrano muoversi con gran disinvoltura. Un interrogativo che si impone e che interpella anche chi si occupa di informazione per professione. La pagina biblica della torre di Babele (Gen 11, 1-9) e l'ormai prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, giunta alla sua cinquantasettesima edizione e dal titolo: “Parlare con cuore”, si offrono come una preziosa occasione per riflettere sulle opportunità - ed insieme anche sui rischi - dei linguaggi del mondo digitale e dei social.





modera Don Alessio Magoga