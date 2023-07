Johann Sebastian Bach - Sonate e Soli per flauto traverso e cembalo

Terzo appuntamento con la musica antica della rassegna Musei d’Estate 2023 promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, PRO-GEST e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto e il patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso.

Giovedì 13 luglio alle ore 21.00, due grandi interpreti della musica barocca - il flauto di Stefano Bet e il cembalo di Giampiero Rosato - offriranno l’ascolto delle sonate e soli per flauto traverso e cembalo di Johann Sebastian Bach.

Stefano Bet

è uno dei flautisti italiani più innovativi della sua generazione. Suonatore di flauto traverso barocco, classico, rinascimentale e flauto dolce, si è perfezionato con i migliori specialisti del settore, tra gli altri i fratelli Kujiken e N.Harnoncourt, a Padova, Venezia, Roma, Paesi Bassi, Antwerpen, Basel, Salzburg. In linea con la tradizione dei musicisti che dal Friuli si spostarono a Venezia tra Rinascimento e Barocco, Stefano debutta nel 1983 al Festival Vivaldi Venezia (Fondazione Cini) partecipando poi come solista, camerista e in orchestra a molti festivals e rassegne internazionali come l’Accademia di Santa Cecilia Roma, Accademia Chigiana di Siena, Teatro alla Scala Milano, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro La Fenice Venezia, Festival del Lingotto Torino, Bologna Festival, Amici della Musica di Palermo, Asolo Musica, Mozarteum Salzburg, Musikverein Wien, Théâtre des Champs-Élysées Paris, Concertgebouw Amsterdam, Barcelona Palau de la Música, Musikfestspiele Potsdam, Beethoven Festiwal Warszawa, Seviqc Bre?ice Festival, Brugge Musica Antiqua Festival, Festival Oude Muziek Utrecht, poi Europa, America e Asia. Nei decenni a collaborato con Ilario Gregoletto, I Sonatori de la Gioiosa Marca, Diego Fasolis & I Barocchisti & Coro della Radio Svizzera, Orchestra del Teatro alla Scala, Orquesta Barroca de Sevilla, Orchestra da Camera Europea, Michael Radulescu, Streicherakademie Bozen, Orchestra del Teatro La Fenice, Philippe Jaroussky, Collegium Cartusianum Köln, Andrea Marcon, Choeur de Radio France, Cecilia Bartoli, Concerto Armonico Budapest, Sergio Azzolini e molti altri. Esperto conoscitore del repertorio cameristico e orchestrale antico, anche il solo recital “Del sonar con ogni sorte de flauti” ha avuto un buon successo di pubblico e critica. Stefano ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive, Cd e Video per Tactus, Stradivarius, Amadeus, Centaur, Cpo, Arts, Naxos, Chandos, Glossa, Emi, Decca, Arte, Virgin, Erato, Sony, ottenendo riconoscimenti dalla critica specializzata. Appassionato insegnante, attivo nella ricerca musicologica, organologica e nella liuteria, cofondatore nel 1991 della Scuola di Musica Antica di Venezia, ha tenuto corsi e masterclass

presso varie istituzioni come l’Accademia Europea di Musica Antica di Bolzano, Teatro La Fenice di Venezia, Tartini Festival Pirano, Accademia di Musica Antica di Pistoia, JSKD Slovenija, The Arts Council of Wales, Cité Internationale Universitaire de Paris.

Giampietro Rosato

Diplomato in pianoforte, organo e clavicembalo, ha approfondito lo studio della prassi esecutiva antica presso la Hochschule für Musik di Trossingen (Germania) conseguendo nel 1996 le lauree con il massimo dei voti in "Organo storico" e in Cembalo. Contemporaneamente ha frequentato corsi di specializzazione con Michael Radulescu, Andreas Staier, Gustav Leonhardt, Luigi Ferdinando Tagliavini, Jean-Claude Zehnder e Eckart Sellheim (fortepiano). Più volte premiato in concorsi nazionali ed internazionali di organo e pianoforte (Noale, 1987; Osimo, 1987; Lucinico, 1988; Stresa, 1988), ha conseguito il 2° premio al concorso clavicembalistico nazionale di Bologna (1993), il 4° premio (1° e 2° non assegnati) nonché "Premio del pubblico" al concorso clavicembalistico internazionale di Bruges (1995), il 3° premio (1° e 2° non assegnati) e "Premio speciale" della radio MDR al concorso internazionale "Johann Sebastian Bach" di Lipsia (1996) e il 1° premio al concorso clavicembalistico internazionale indetto dalla radio tedesca ADR-NDR di Amburgo (1997). Klavierfestival-Ruhr, "Festival clavicembalistico internazionale" (Milano), "Historischer Sommersaal" (Bach Museum, Lipsia), Händel-Haus (Halle), Teatro Nuovo (Verona), "Settembre Barocco" (Padova), "Festival Antegnati" (Brescia), "Festival Organistico Internazionale (Treviso), Teatro Bibiena (Mantova) sono solo alcuni dei festival e sale da concerto in cui è stato invitato a esibirsi in qualità di solista, proponendo un repertorio che spazia dalla musica antica a tutto il ‘900. Le sue registrazioni radiofoniche e televisive (da parte delle radio tedesche SWF, MDR, NDR e Bayerische Rundfunk, della televisione tedesca NDR3 e della radio austriaca ORF) sono state trasmesse in tutta Europa.

Dal 1997 collabora stabilmente con l’Ensemble barocco "Sonatori de la Gioiosa Marca", con il quale affronta spesso esecuzioni di concerti solistici e numerose sono le collaborazioni con solisti e gruppi cameristici di fama internazionale (Dorothee Oberlinger, Giuliano Carmignola, Sol Gabetta, Silvia Frigato...).

Ha curato per la casa editrice Armelin di Padova l’edizione moderna della "Sonata per Violino e Organo" di Oreste Ravanello e i "6 Concerti per clavicembalo e orchestra" di B. Galuppi.

È docente di Organo e Clavicembalo presso il Conservatorio di Udine.

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle ore 20.30, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

Per informazioni:

MUSEI CIVICI DI TREVISO: 0422-658442 / 0422-544864

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA: 392 4519244

www.asolomusica.com