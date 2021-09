Il back to school riparte dal TIZIANO!

Il primo giorno di scuola è sempre un momento importante, carico di aspettative ed emozioni, sia per chi si approccia al mondo dello studio per la primissima volta, che per chi di “primi giorni di scuola” ne ha già vissuti tanti.

Quest’anno, in particolare, dopo le note vicende legate alla pandemia, che hanno costretto gli studenti alla famigerata DAD, è grande la voglia di tornare in classe, rivedere gli amici e condividere con loro “gioie e dolori” di un anno scolastico all’insegna della… normalità!

Tutto deve essere, quindi, pronto e perfetto! Dall’outfit allo zaino, dalla tuta per le lezioni di motoria a diari, quaderni, astucci… nulla deve essere lasciato al caso. Nessun problema se per lo shopping dedicato alla scuola si sceglie il Centro Commerciale Tiziano.

La scelta spazia da negozi di abbigliamento come Nucleo Kids, Original Marines e OVS alla Libreria Giunti al Punto, da AW Lab per le esigenze sportive a Ottica Bottegal per chi, alla lavagna, vuole sfoggiare una nuova montatura di occhiali.

E non è tutto! Perché il Centro Commerciale Tiziano, per il Back to School 2021, ha pensato di riservarvi: Sabato 25 Settembre, dalle 8.30 alle 20.00 si potrà ritirare in omaggio un fantastico Kit Scuola, per augurare a tutti un felice rientro in classe!

Inoltre, sempre Sabato 25 Settembre, al Centro Commerciale Tiziano sarà allestita una postazione dedicata alle adozioni feline: i volontari di OIPA saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno informazioni per adottare un gattino.

Un’altra sorpresa che pensiamo sarà molto gradita ai bambini e potrebbe diventare un’opportunità per fare felice un cuccioletto in cerca di famiglia.

Link Utili:

https://www.facebook.com/centrocommercialetiziano/

https://www.centrotiziano.it/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...