Bagno di gong - Armonia tra cielo e terra

La scienza ormai non ha dubbi: per il nostro benessere fisico e mentale abbiamo bisogno di liberarci dallo stress della frenetica vita contemporanea. Sempre alle prese con l’ineluttabile urgenza del fare, abbiamo perso la capacità di entrare in contatto con noi stessi e con la forza rigeneratrice della natura.

Avvolti da un paesaggio verde, carico di bellezza balsamica per ritemprare la nostra mente, l’appuntamento organizzato da cantina Conte Collalto per sabato 8 marzo è all’insegna di un’immersione spirituale, alla ricerca di un ritrovato benessere, fonte di equilibrio fisico e salute psichica. Senza dimenticare il piacere della buona tavola.

Titola infatti “Armonia tra cielo e terra” l’evento organizzato da Conte Collalto, grazie alla proposta dei Solar Gong Team. Si tratta di fare un’esperienza di Bagno di Gong Planetari e Meditazione tra gli ulivi. L’esperienza, della durata di due e mezza, comincia alle 9.30 in cantina Conte Collalto per terminare alle 12.00 nell’uliveto. Il Bagno di Gong ci aiuterà a ristabilire una connessione con la natura e a espandere la nostra coscienza. In programma anche una passeggiata nell’uliveto con degustazione di olio locale. E per chi fosse interessato, la mattinata si conclude con un brunch in cantina. La proposta culinaria di altissimo livello, firmata Enobar Pepenero, prevede la selezione di ottimi prodotti del territorio. Filo conduttore: l’olio d’oliva, con gli uliveti protagonisti sia della location per il Bagno di Gong che dei piatti in tavola. Si comincia con risotto al Valdobbiadene Prosecco Docg con cardoncelli e coulis di frutti rossi. A seguire a buffet: focaccia pugliese all’olio extra vergine di oliva Conte Collalto al naturale, al pomodoro e al rosmarino; Taglieri di affettati e formaggi; pinzimonio con extra vergine di oliva Conte Collalto; bruschetta con avocado, uovo all’occhio di bue, salmone e bacon; gelato prodotto con olio extra vergine di oliva Conte Collalto, nocepesche, fragole, basilico; macedonia di frutta fresca; waffel e Pan cakes farciti alla crema, cioccolato e pistacchio con frutta fresca; selezione di vini Conte Collalto; acqua; succo di frutta; caffè ( 40 euro a persona).

L’esperienza dei Bagno di Gong viene proposta dalla Solar Gong Team, un gruppo composto da vari suonatori di Gong che dal 2014 hanno l’obiettivo di portare armonia e unione, nonché favorire il bene comune. I componenti del team sono le associazioni “Gong nell’Anima” di Rosella Freschi e Gianni De Simoi di Sacile e “Nei Dan Gong Naturopatia e Armonie Sonore per il Benessere” di Angela Noli e Gianluca Nani di Pieve del Grappa, Crespano (TV).

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà in una struttura al coperto. L’esperienza per il Bagno di Gong e la Meditazione: 40€ a persona; il brunch in cantina: 40€ a persona; mentre il pacchetto completo ha un costo di 70€ a persona.

Ma cosa sono i Bagni di Gong e qual è la loro origine? Si tratta della totale immersione nel suono: il nostro corpo, la nostra mente e tutti i sensi vengono avvolti e cullati da onde sonore che, come dimostrato dalla scienza, hanno la virtù terapeutica di alleviare lo stress e produrre benessere a tutti i livelli.

L’origine del Gong, strumento musicale di metallo dalla forma circolare, risale agli inizi dell'età del bronzo tra il 4.000 e 3.000 a.C. Considerati magici da molte civiltà, i Gong venivano usati per guarire i malati, per scacciare gli spiriti maligni, per mettersi in contatto con la parte più intuitiva grazie all’ispirazione.

Il Gong viene conosciuto in occidente negli anni ’60 grazie a Yogi Bhajan, padre dello Yoga Kundalini, trasferito dall’India negli Stati Uniti per diffondere la sua pratica, di cui il Gong era parte importante. Tra i vari insegnamenti, Yogi Bhajan sosteneva che ogni individuo, ha il diritto di nascita a essere “sano, felice e sacro”. Per questo l’ascolto dei Gong è utile a tutti e adatto a bambini, adulti e anziani.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

e-mail: visite@cantine-collalto.it

Tel. 0438 435811

WhatsApp: 320 3837269