Banca delle Terre Venete: incontro di approfondimento su criteri ESG e investimenti

Banca delle Terre Venete, Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea, presenta "La sostenibilità non è solo ambientale", incontro di approfondimento sulla finanza sostenibile e sui criteri ESG. A Fanzolo di Vedelago l’appuntamento è fissato per martedì 30 novembre, alle 18.30, nella Sala della Filanda della sede dell’Istituto. Il programma, oltre ai saluti istituzionali, prevede l’intervento di Simona Bruson, Senior Sales Manager di Raiffeisen Capital Management. Varie le tematiche che saranno affrontate: dal significato dei criteri ESG, e il loro ruolo anche sociale, all’importanza di tenere in considerazione nei propri investimenti le tematiche connesse alla sostenibilità passando per i mezzi e le opportunità del risparmiatore responsabile.

Ampio spazio sarà dedicato ad esempi concreti, case history e al confronto tra i presenti. Il medesimo evento, per l’area di Vicenza, si è tenuto mercoledì 24 novembre, nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale, riscontrando grande partecipazione e interesse. Entrambi gli incontri - ad accesso libero e rivolti anche ai non soci o clienti dell’Istituto - sono organizzati in collaborazione con BCC Risparmio&Previdenza e Raiffeisen Capital Management.

Informazioni e iscrizioni su www.bancaterrevenete.it - 0444.705541 / 0423.701722.