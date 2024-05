La Banca del Vino: Ferrari

Con Slow Food Treviso tornano gli eventi in collaborazione con la Banca del Vino.

Ci vediamo lunedì 20 maggio per conoscere la rinomata cantina Ferrari, fondata a Trento nel 1902.



L'appuntamento è per le ore 20.00 presso il ristorante Med, piazza del Quartiere Latino a Treviso.



Sarà presente Marcello Lunelli, oggi presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento.

Condurrà la degustazione Gianpaolo Giacobbo, scrittore di vino e divulgatore.

Assaggeremo 6 vini, accompagnati da tre piatti preparati dal ristorante.



Ferrari Maximum

Riserva Lunelli 2016

Riserva Lunelli 2007

Perlé Nero 2013

Giulio Ferrari 2010

Giulio Ferrari 1997



Panzanella estiva, basilico, nocipesche e scampi crudi

Fregola, salsa di datterini, basilico, cozze e vongole nostrane e zest di limone

Trancio di Ricciola, hummus di ceci e pomodori disidratati, asparagi verdi al timo

Contributo per la serata: 80€ - 75€ per soci Banca del Vino, soci Slow Food e soci Fisar.



È necessaria la prenotazione (max 40 posti), scrivendo a treviso@network.slowfood.it