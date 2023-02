Banche del territorio tra passato e futuro

Come e perché sono nate le prime banche mutualistiche, poi divenute Banche di Credito Cooperativo e Banche Popolari? Come si sono sviluppate e quale ruolo hanno avuto nell'economia del territorio? E perché sorsero proprio in Veneto? Con quali obiettivi e quali risultati? Qual è oggi la “temperatura” del sistema bancario? Ed in particolare delle Banche di Credito Cooperativo che presidiano in maniera capillare il territorio, all'interno di organizzazioni più ampie?

Di tutto questo si parlerà venerdì 24 febbraio, alle 20:30, presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo (via La Corona, 45), in un incontro dal titolo “Banche del territorio fra passato e futuro”, in cui interverranno Severino Marcon, già dirigente di banca, e Stefano Vietina, giornalista.

La serata è organizzata dall’Associazione di Mutuo Soccorso ETS NoixNoi con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, con un forte radicamento a Treviso e provincia.

Ad aprire la serata i saluti introduttivi di Flavio Salvador, Presidente di NoixNoi, e Carlo Antiga, Presidente di Banca Prealpi SanBiagio. I due relatori, Severino Marcon e Stefano Vietina, saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico ed indicare, sulla base della loro pluridecennale esperienza, le potenzialità, le criticità, le prospettive di un sistema, come quello del credito che, in una trentina d'anni, è stato completamente rivoluzionato, non solo per l'avvento di Internet. L'euro, la globalizzazione, la nascita di nuovi mercati e di nuovi servizi, la sempre maggiore attenzione alle mutate esigenze del cliente hanno contribuito, infatti, a ridisegnarne il profilo, che è ancora oggi in costante mutamento. Ma resta ferma l'esigenza di famiglie e imprese di accedere ai finanziamenti necessari, e delle banche di contribuire ad un'economia in grande fermento.



L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia la prenotazione, contattando la segreteria di Noi x Noi (info@noixnoi.net - tel. 0438/586873).