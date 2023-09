Banchetto medievale in torre

Dopo la pausa estiva, tornano i laboratori per i più piccoli in Torre Civica!

Ogni ultimo sabato del mese, l'appuntamento è alla Torre di Castelfranco per scoprire i suoi segreti, creare indimenticabili lavoretti e conoscere le storie dei personaggi che vivevano nel Medioevo in Città e non solo!



Sabato 23 settembre, alle ore 16.00, ci divertiremo a scoprire cosa e come mangiavano i cittadini di Castelfranco durante Medioevo e Rinascimento. Hai già qualche idea? Vieni a divertirti con noi e scoprire tante nuove cose sulla nostra Città. Per te, un meraviglioso ricordo da portare a casa e aggiungere alla tua collezione!



Il laboratorio è adatto per i bambini dai 4 anni in su.



È previsto un contributo di 5,00 € a bambino. La prenotazione è obbligatoria al 339 2903334 - torre@comune.castelfranco-veneto.tv.it