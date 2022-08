Baratto e mercatino a Villa Pontello

SE HAI QUALCOSA DA BARATTARE/PROPORRE A PREZZO CONCORDATO:

COSA PORTARE: basta un tavolino tipo picnic per esporre tutto ciò che hai da regalare / barattare / proporre ad offerta concordata. Consigliata anche acqua e qualcosa da sbocconcellare!

COSA SCAMBIARE: abbigliamento, accessori, oggettistica, arte e artigianato fatta da te, tutto il meglio e il peggio che hai in cantina, in mansarda, in ripostiglio, in garage, negli armadi. Cose che non usi, che non ti servono ma potrebbero essere utili a qualcun altro. La regola è: se non sei sicuro che possa servirti non ti serve, portalo!

Chiunque potrà esporre le proprie cose e scambiarle con gli altri partecipanti!

PROGRAMMA: 10.30 preparazione delle postazioni; 11.30 cerchio per conoscere i partecipanti e condividere esperienze di economia alternativa e cosa ci motiva a quest' Altreconomy; a seguire baratto fino alle ore 18.00.





"Tutto ciò che serve è già stato prodotto. Il mercato dell'usato serve a distribuire ciò che serve a coloro a cui serve."