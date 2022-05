La scrittrice Barbara Cremaschi presenta l'ultimo suo libro "L'anagramma della stella"

La scrittrice Barbara Cremaschi mercoledì 11 maggio alle ore 19.00, presso la libreria Universitaria San Leonardo in Piazza Santa Maria dei Battuti 16 a Treviso, presenta l'ultimo suo libro "L'anagramma della stella", per la casa editrice Il Prato e la collana Le Meleagrine.



L’autrice sarà intervistata da Marzia Borghesi.



Titolo: L'anagramma della stella

Autrice: Barbara Cremaschi

Casa editrice: Il Prato

Collana: Le Meleagrine

Pagine: 208

Costo: 15,00 euro

ISBN: 9788863365771



SINOSSI

Cosa lega un cane che ringhia a chiunque veda, una capra vanitosa, una gatta con un solo occhio, una donna scorbutica, delle cavie che corrono indisturbate tra le zampe dei gatti, una ragazzina dall’aria angelica, altri cani, altri gatti, un pavone, donne e uomini che più diversi tra loro non potrebbero essere, a un casolare diroccato?

Forse solo creature celesti che si aggirano tra stelle e pianeti saprebbero rispondere, ma non si vogliono intromettere negli affari umani e allora si limitano ad aspettare con pazienza il finale, rischiarando solo un po’ il cammino di questa strana compagine.

Ne “L’anagramma della stella” storie di animali si intrecciano a quelle di donne e di uomini, talvolta in un’atmosfera di sogno, altre volte di cruda realtà.

Alla fine, quello che viene messo a nudo sembra proprio essere l’animo umano.



BIOGRAFIA

Barbara Cremaschi è nata in Liguria e cresciuta in Veneto dove vive tuttora.

Laureata in chimica industriale, ha lavorato per quasi vent’anni al petrolchimico di Porto Marghera ed è ora impiegata nel settore ambientale.

Per la casa editrice Il Prato ha pubblicato con il collettivo Norah Gelbe i due gialli “La ragazza bambola” e “Un mare di luppolo” e la raccolta di racconti a tema “Gotico Venexiano”.

Sempre con Il Prato ha pubblicato nel 2019 “Cosa fa quest’intrusa in casa mia? Diario di resistenza gattesca”. Collabora inoltre con riviste letterarie online.

In questo suo secondo libro intreccia realtà a fantasia, perché è convinta che la vita porti sempre con sé un po’ di magia, se solo glielo si permette.

Pagina Facebook: @bcremaschi.2



Ph Credits: Franco Mannocci