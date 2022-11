Inaugura lunedì 21 novembre in Barchessa Foscarini l’esposizione “Non chiamatelo raptus” dell’illustratrice Anarkikka, promossa dall’Assessorato al Sociale e da quello alla Cultura, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Stella Antares di Montebelluna. In mostra le opere della vignettista Stefania Spanò, in arte Anarkikka, che racconta e denuncia, con parole e immagini, la violenza, in particolare quella domestica e intrafamiliare. «La maggior parte dei casi di violenza si consumano tra le mura domestiche e non sempre vengono denunciati», le parole dell’Assessore al Sociale Michela Candiotto. «L’esposizione, visitabile gratuitamente fino al 27 novembre, rientra in una serie di momenti per dire NO alla violenza sulle donne, promuovendo la cultura del rispetto a scuola, in piazza, attraverso l’arte che non ha confini», sottolinea l’Assessore alla Cultura Enrico Barichello che ha organizzato le iniziative in sinergia con l’Assessorato al Sociale. Dal 20 al 27 novembre il Comune di Godego diffonderà sui canali social il video multilingue a cura del Centro Antiviolenza Stella Antares. Venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’iniziativa di sensibilizzazione al rispetto delle donne entra nella scuola secondaria di I grado: il cantante Pablo Perissinotto si esibirà nello spettacolo musicale “Si può (e si deve) dire di no” davanti agli studenti, ricordando con musica e parole che “Chi picchia una donna è sempre un perdente e non è amore togliere la libertà, non è amore dire sei la mia proprietà”. Sempre venerdì 25 novembre alle 17.30 ritrovo alla panchina rossa in Piazza XI Febbraio per le letture ad alta voce a cura del Gruppo di lettura dello Spazio Donna, spazio in cui le donne possono trovare risposta alle problematiche della vita privata e lavorativa (in caso di maltempo Barchessa Foscarini). Inoltre, il gruppo Donne all’Uncinetto ha realizzato dei fiocchetti rossi che saranno consegnati alle donne presenti agli eventi.