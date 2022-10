Da Bardin il corso "Acquario di acqua dolce"

Vorresti tenere un acquario in casa ma non sai da dove partire? Ecco il corso che fa al caso tuo, ti spiegheremo nel dettaglio come allestirlo, avviarlo e anche come effettuargli la corretta manutenzione. In questo corso apprenderemo i concetti essenziali sull'acquariofilia. Vedremo cosa implica avere un vero e proprio ecosistema in miniatura in casa nostra. Diversamente da quanto si possa pensare, crescere ed allevare dei pesci non è così intuitivo e "semplice". Molti credono che avere un acquario si limiti a mettere dei pesci in una vasca, o peggio ancora in una boccia: nulla di più sbagliato! Anche il più bistrattato dei pesci d'acqua dolce, il goldfish, o pesce rosso, ha le sue necessità e va rispettato come essere vivente. I corso tratterà i seguenti temi:

- Come scegliere l’allestimento migliore in base alle tue esigenze

- Avviare nel modo corretto l’acquario

- La convivenza tra le varie specie di pesci e piante

- Manutenzione dell’acquario

Alla fine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante un buono di € 15 spendibile presso il nostro punto vendita.

CORSO A NUMERO CHIUSO

Il corso avrà luogo presso il nostro Garden Center e verrà svolto solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In caso di mancato raggiungimento il corso verrà annullato e l’importo versato per l’iscrizione sarà restituito come buono d’acquisto. Nel caso in cui l’iscritto non possa più partecipare accettiamo la cancellazione dell’iscrizione ed il contestuale rimborso almeno 15 giorni prima della data del corso,” purché le iscrizioni non siano già state chiuse e quindi i posti siano terminati”. Oltre questa data non sarà più possibile restituire l’importo dell’iscrizione.