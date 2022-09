"Baroque Experience": a Treviso il Festival Internazionale di Musica Antica

Fondazione Antiqua Vox propone anche quest’anno Baroque Experience, il Festival Internazionale dedicato alla Musica Antica e Barocca per far conoscere al pubblico i grandi interpreti del panorama musicale internazionale, valorizzare i luoghi più suggestivi di Treviso e riscoprire il fascino di antichi strumenti restaurati grazie al progetto Restituire Bellezza, iniziato da Fondazione Antiqua Vox nel 2017. "L'edizione di quest'anno - spiega Claudio De Nardo, Presidente di Fondazione Antiqua Vox - propone cinque concerti, un viaggio musicale che inizierà tra canti e danze rinascimentali, renderà omaggio ai grandi compositori Antonio Vivaldi e Claudio Monteverdi, permetterà di scoprire le infinite sfumature del clavicembalo e si concluderà con le intime sonorità romantiche di Franz Schubert, esaltate dallo storico fortepiano Joachim Ehlers del 1816".

Sabato 1° ottobre, alle ore 20.45, nell’Auditorium Chiesa di Santa Croce, si terrà il concerto di apertura con l'Ensemble MusiCanti Potestatis, gruppo italiano che si dedica allo studio e all’esecuzione, con accuratezza storica, di repertori vocali e strumentali che spaziano dall’alto Medioevo al periodo pre-rinascimentale. Sarà l’occasione per ascoltare il suono di strumenti affascinanti come la gaita, la cennamella, la ceccola, oltre alle tradizionali tromba dritta e tromba a tirarsi. Federica Bocchini, Filippo Calandri, Giacomo Silvestri, Lorenzo Lolli e Matteo Nardella animeranno le piazze di Treviso la mattina di sabato 1° ottobre, a partire dalle ore 10.00, per inaugurare ufficialmente il Festival. Un itinerario musicale che si snoda tra Piazza dei Signori, Piazza Borsa, Porta San Tomaso e Piazza San Vito e che riporterà Treviso alla sua originale atmosfera medievale.

I concerti per clavicembalo e orchestra di Antonio Vivaldi e Alessandro Marcello saranno i protagonisti del secondo concerto in programma sabato 8 ottobre nella Chiesa di Sant’Agnese con il Sestier Armonico Ensemble e Giulio De Nardo, al clavicembalo. Il Festival prosegue sabato 15 ottobre nel Tempio di San Francesco, luogo ideale per accogliere l’Ensemble vocale Odhecaton diretto dal maestro Paolo Da Col che fin dal suo esordio nel 1998 ha ottenuto alcuni dei più prestigiosi premi discografici e il riconoscimento, da parte della critica, di aver inaugurato nel campo dell’esecuzione polifonica un nuovo atteggiamento interpretativo, che fonda sulla declamazione della parola la sua lettura mobile ed espressiva della polifonia.

Il Duo Flores de Mùsica, composto dai fratelli messicani Mèlanie e Sergio Flores, farà scoprire le splendide sonorità di due clavicembali nel Salone della Musica di Palazzo Giacomelli sabato 22 ottobre. Chiuderà il Festival sabato 29 ottobre, sempre nel Salone della Musica di Palazzo Giacomelli, la fortepianista giapponese Yasuyo Yano che per l’occasione suonerà uno storico fortepiano Ehlers del 1816, appartenente alla collezione di Fondazione Antiqua Vox e recentemente oggetto di un’importante opera di restauro.

“Grazie ad Antiqua Vox, la musica diventa una vera e propria esperienza”, le parole dell’assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti. “Storia, cultura e armonia si uniscono in un unico grande contesto, che andrà a coinvolgere artisti di fama internazionale, dal Messico al Giappone passando per i grandi musicisti italiani”. “Essere coinvolti in progetti di valore come il Festival Baroque Experience promosso da Fondazione Antiqua Vox è da sempre una nostra passione.- Commenta Claudio Alessandrini Direttore Generale di CentroMarca Banca partner dell’iniziativa - Offrire momenti dal forte significato storico e culturale, supportare manifestazioni per la cittadinanza e cooperare in ottica di sostenibilità sono solo alcuni degli obiettivi che perseguiamo mettendo sempre la centralità della persona al primo posto”.

Inizio concerti ore 20.45

INGRESSO LIBERO con offerta responsabile fino ad esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria al 351.9580807