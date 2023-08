Combinazioni Festival - Be my voice

proiezione del docufilm "Be my voice" di Nahid Persson, e incontro con Rayhane Tabrizi



Una terra senza libertà. Una giornalista in esilio: Masih Alinejad è la voce di milioni di donne iraniane che si ribellano contro l’hijab. Guidando uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi, Masih usa la sua libertà per impedire che il silenzio soffochi la protesta nel suo paese. Ma il coraggio, ovviamente, ha un prezzo: Masih e i suoi familiari devono fare i conti con le minacce di un regime oppressivo e violento…



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



In caso di maltempo, la proiezione e l’incontro si terranno al Cinema Italia Eden



Evento in collaborazione con Pordenone Docs Fest / Cinemazero



---



Rayhane Tabrizi, nata a Teheran, hostess di Iran Air, al suo arrivo in Italia diventa manager di una multinazionale. Dall’uccisione di Mahsa Amini, Rayhane è una delle attiviste dei dissidenti iraniani in Italia, dove ha fondato l’associazione Maanà per ampliare la voce delle donne nel suo paese.