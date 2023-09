Francesco Bearzatti "Post Atomic Zep" - Plays Led Zeppelin

Francesco Bearzatti presenta Post Atomic Zep. Ovvero quando un acclamato sassofonista affronta il mito dei Led Zeppelin e lo omaggia con un progetto fenomenale, a base di suoni forti, acidi, inusuali per un concerto jazz.



“Mettere il distorsore sul sax e sentirsi contemporaneamente Jimmy Page e Robert Plant non ha eguali per me che sono cresciuto con questa musica.”



Bearzatti, già noto per il suo approccio al jazz che è solito spingersi oltre i confini del genere, sale sul palco con i talentuosi Danilo Gallo e Stefano Tamborrino, applica al sax le distorsioni di una chitarra elettrica e offre una versione fresca ed elettrizzante di alcuni dei più grandi successi dello storico gruppo britannico.

Post Atomic Zep è anche un album, pubblicato lo scorso aprile, che in 11 tracce tra cover e omaggi personali ai Led Zeppelin riflette lo stile caratteristico del sassofono di Bearzatti.

Un must per gli appassionati di musica avventurosa e di artisti come John Zorn e The Bad Plus





Line Up:



Francesco Bearzatti – sax, elettronica

Danilo Gallo – basso, elettronica

Stefano Tamborrino – batteria, voce



ph. by Elisa Caldana