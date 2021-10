Beati Mundo Corde (Il Canto Gregoriano nella Comedìa)

Nel secondo concerto in programma all'interno della rassegna La Musica nei Secoli, che si terrà sabato 30 ottobre alle 20.30, siamo al tramonto della secolare civiltà Romana, quando si diffusero in tutta Europa la cultura e la filosofia cristiane e con esse il canto gregoriano, espressione religiosa propria del rito romano. Ma saremo anche all'alba di una nuova cultura: quella letteraria italiana che vedrà in Dante, Petrarca e Boccaccio tre pilastri su cui poggiare le proprie basi. In questo concerto, come un una sorta di rievocazione, gusteremo il canto e le terzine di Dante con la consapevolezza del percorso storico-culturale dei secoli successivi. Lo studio sulla presenza del canto gregoriano nel Purgatorio dantesco è frutto di un’analisi estetico-musicale effettuata dal direttore Renzo Toffoli, dalla quale è emerso come l’abbondante inserimento di canti gregoriani si rivela basilare per la comprensione dell’opera letteraria nella sua interezza. I canti gregoriani sono alternati alla recitazione degli endecasillabi danteschi e da musiche per liuto del XIV e XV secolo. Dai versi della Divina Commedia emerge come la dimensione narrativa nel Purgatorio sia sostanzialmente “umana”: le anime dei purganti sono ancora legate al canto gregoriano esperito in vita, del quale conservano vivida la memoria. Il viaggio nell’opera dantesca si conclude con l’ultimo canto del Paradiso, la preghiera di San Bernardo e la visione della Trinità. La declamazione delle terzine di Dante è affidata a Mario Ballotta, che le reciterà interamente a memoria, mentre le musiche per liuto saranno eseguite da Maurizio Da Col. Introdurrà il concerto un breve intervento di Dario Canzian, docente di Storia Medievale all'Università di Padova, che inquadrerà il periodo storico a cavallo tra il 1200 e il 1300.

https://bit.ly/LaMusicaNeiSecoli-Concerto2

