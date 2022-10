Beauty night con tutorial personalizzati di self make up e piega

Giovedì 3 novembre dalle 18 alle 21 apriremo le porte del nostro salone per una serata completamente dedicata alla bellezza con tutorial personalizzati di self make up e piega. Ti piacerebbe provare a realizzare le onde morbide con il ferro? Non sai mai come asciugare bene il ciuffo e/o la frangia? Non vai troppo d'accordo con phon e spazzola? Vorresti imparare ad applicare correttamente il mascara? Ti piacerebbe capire come coprire bene le occhiaie? O realizzare una riga di eye liner perfetta? Per questo (e molto altro) ti aspettiamo per la nostra prima Beauty Night: la partecipazione è gratuita, ma ti chiediamo cortesemente di confermare la tua presenza con un messaggio Whatsapp al 392 0699910.

Come funziona