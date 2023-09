Beauty storytellers. Una notte da ricordare

Proiezione del cortometraggio "Una notte da ricordare" e presentazione del progetto di educazione al cinema "Beauty Storytellers"



intervengono Lago Film Fest, Fondazione Fabbri e gli studenti delle scuole superiori protagonisti del progetto



Il cortometraggio è stato realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito



Giovanni e Caterina, amici di lunga data, si incontrano in un antico cimitero per chiarire un bacio avvenuto tra di loro. Ma il destino ha preparato una sorpresa: l’arrivo di Gregorio, un giovane garibaldino giunto dal passato che li condurrà in un'avventura magica attraverso il presente, svelando la bellezza delle relazioni e dei luoghi in cui vivono, in un viaggio di scoperta dentro se stessi e verso il mondo che li circonda.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756



Dall’edizione 2022 di CombinAzioni festival, dedicata al valore civico della bellezza, ha preso vita il progetto "Beauty Storytellers", percorso nell'audiovisivo ideato da CombinAzioni e rivolto a 10 scuole del territorio. Il cortometraggio “Una notte da ricordare” ne è l’esito, realizzato da studenti durante masterclass di cinema, laboratori di produzione musicale e attività laboratoriali di animazione, con il coordinamento scientifico del regista Marco Zuin.