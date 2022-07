Beer Belly Festival 2022

Beer Belly Festival, è una manifestazione locale che si tiene a Scandolara di Zero Branco, negli spazi retrostanti la chiesa. L'edizione di quest'anno è l'undicesima, si terrà nei giorni 22-23-24 luglio e rappresenta una ripartenza dopo due edizioni saltate (2020 e 2021). Il Beer Belly Festival è organizzato dal gruppo parrocchiale Strani Forti, costituito da ragazzi dai 20 ai 35 anni, con lo scopo di creare un momento di ritrovo allegro e spensierato per la comunità.

L'organizzazione collabora da diversi anni sia con l'Avis di Zero Branco, che con la polisportiva Kosmos Volley di Sant'Alberto per dar vita ad un torneo amatoriale nella giornata di domenica (quest'anno il 24), in chi si mescola la competizione a messaggi di sensibilizzazione verso la donazione di sangue per aiutare il prossimo.

Durante tutta la durata del festival saranno presenti i migliori panini onti della zona e tante altre prelibatezze oltre all'immancabile fiume di birra che riempirà i bicchieri!

Inoltre, l'ingresso è completamente gratuito!

VENERDI' 22 LUGLIO 2022

Ore 19.30

APERTURA STAND GASTRONOMICO

Ore 20:00

CENA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

in collaborazione con Gruppo San Rocco

Prenotazioni

https://www.eventbrite.it/.../biglietti-cena-a-tema-bbf...

Ore 22:00

GUNS CELEBRATION - GUNS N' ROSES TRIBUTE

SABATO 23 LUGLIO 2022

Ore 18:30

MOJITO PARTY & HAPPY HOUR

L'avete mai bevuto un mojito in cisterna...? No...? Beh....allora dovete venire a trovarci

Ore 19:30

APERTURA STAND GASTRONOMICO

Ore 22:00

PITER PAN IMPATTO

DOMENICA 24 LUGLIO 2022

Ore 8:30

TORNEO GREEN VOLLEY

info e regolamento torneo

https://www.dropbox.com/.../REGOLAMENTO%20TORNEO%20GREEN...

Ore 18.30

APERITIVO BEER BELLY CON DJ BEAT

Ore 19.00

APERTURA STAND GASTRONOMICO (stesso posto, stessa ora, stesso capanon)

Ore 22:00

TIMOTHY & THE GANG - RICOMINCIO DA ME TOUR