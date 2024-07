Beer Belly Festival

Eccoci qua! Carichi per la festa della birra più strepitosa che c’è!

VENERDI 19 LUGLIO

Ore 20:00 cena con spiedo Beer Belly che include antipasto, spiedo di carne e contorni, acqua, dolce e caffè.

Necessaria la prenotazione

Quota 18 euro

Info e prenotazioni: Dario 3473800050, Annachiara 3486509735, presso Garden Primula a Scandolara o attraverso il link (https://www.eventbrite.it/.../biglietti-bbf-serata-spiedo... )

Ore 20:30 torneo di calcetto balilla

Quota di partecipazione 6 euro a coppia

Info e prenotazioni: Giacomo 3498561927

Dalle 21:30 Home Rock Bar Treviso presenta When we were young con i brani più iconici pop-emo-punk tra fine anni 90 e inizio 2000

La musica di Blink182, Sum41, The Offspring, Avril Lavigne, Green Day, Simple Plan, My Chemical Romance e molti altri portata live dai Dark Side.

In consolle dj Christian Effe

SABATO 20 LUGLIO

Ore 18:30 vi aspettiamo al Mojito Party! No sta far massa tardi che a cisterna a se svoda!

Dalle 22 carichi per ballare e saltare con Radio Piterpan Impatto insieme a Chiarola e Marco Boffo!!

DOMENICA 21 LUGLIO

Per i più sportivi o quei che ghe prova, c’è il torneo Green Volley in collaborazione con Kosmos!! Tranquilli, vi aspetta anche la coppa chiosco!!

Ritrovo ore 8:30 e inizio ore 9

Iscrizioni entro il 13 luglio 2024: Stefania 3246238381 o Irene 3408309217

Quota di partecipazione (include assicurazione e pranzo)

4x4 open misto: 15 euro a persona (2 donne in campo su 4 atleti)

4x4 minivolley: 12 euro a persona (ragazzi e ragazze nati dal 2011 in poi)

Alle 18:30 aperitivo Beer Belly con gli Slowjob live!

E per concludere questi 3 giorni magici, alle 21:30 vi aspettiamo con i Toys – Planet Queen!

Non vediamo l’ora di sentirvi cantare e vedervi ballare!

Durante la serata animazione e truccabimbi per i beerbellini più piccoli!

Tutte le sere ore 19:30 apertura stand gastronomico!