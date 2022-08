Bellussera Sotto le Stelle 2022 - Serata Paella

Torna anche quest’anno Bellussera Sotto le Stelle, l’aperitivo in musica sotto una splendida Bellussera.

PRENOTATA LA TUA PAELLA

booking@cadirajo.it

0422855885 (int. 3)

Paella 12€

Panini assortiti 7€

ENTRATA LIBERA

Live Music: Ronnie Grace

L’evento prevede la possibilità di degustare i nostri vini, anche al calice, approfittare della proposta gourmet di giornata e infine farsi trasportare dalle note della musica dal vivo, per una serata magica sotto un cielo di luci ricamato dalla nostra Bellussera.

inoltre...

DEGUSTAZIONE GUIDATA IN VIGNA

Potrai vivere un’esperienza di degustazione* davvero esclusiva in una location unica, la nostra Bellussera, intorno ad un antico carro.

Ore 19:30 - tempo: 2h - 25€/cad.

Il nostro staff ti accompagnerà in un viaggio tra Veneto e Friuli, con le nostre due cantine di punta (Ca' di Rajo e Aganis):

Ribolla Gialla Brut (Soc. Agr. Aganis)

Manzoni Rosa Extra Dry

Sauvignon DOC Collio Orientale (Soc. Agr. Aganis)

Notti di Luna Piena Raboso Malanotte del Piave DOCG

* La degustazione sarà accompagnata da prodotti tipici locali (salumi, formaggi e grissini)

Al termine della degustazione sarà possibile approfittare delle proposte gourmet e dei vini in mescita per continuare la tua serata.



PRENOTAZIONE

Evento all'aperto. In caso di maltempo l'evento viene annullato