Benessere cromatico

Esplora la maestosità della natura e l'energia dello sport camminando attraverso la magica foresta del Cansiglio. Ad ottobre i boschi di faggi si trasformano in un affascinante spettacolo di colori autunnali, offrendo una cornice straordinaria per un'esperienza immersiva.

Passeggiata facile aperta a tutti coloro che amano la natura e lo sport, indipendentemente dal livello di esperienza.

Dettagli del percorso:

Punto di partenza:

Villaggio cimbro Vallorch

Punto di arrivo:

Villaggio cimbro Le Rotte

Giro ad anello di circa 8 km

Dislivello circa 200 mt

Durata almeno 2 ore



Ritrovo alle 9.45 al Rifugio Alpino Vallorch

Parcheggi consigliati:

Lungo la strada in prossimità della Casera Le Rotte.

Oppure il parcheggio che si trova di fronte alla Capanna Genziana sulla Piana del Cansiglio, poi dovrete salire a piedi fino al Rifugio Vallorch (circa 10 minuti).

Consigliati scarponcini da trekking.

Ad accompagnarci le socie:

Flavia Brazzoduro, istruttrice fitness e nordic walking

Cristina Favretto, fondatrice di Veneto360 e ideatrice del percorso.

? Quota di partecipazione:

Socie euro 10,00

Non associate euro 15,00



info@progettodonne.it