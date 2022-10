Prosegue il tour della prevenzione organizzato dall’Associazione di Mutuo Soccorso NoixNoi con Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Il secondo appuntamento della stagione autunnale sarà il convegno dal titolo “Benessere e salute nella Terza Età”, che si terrà giovedì 6 ottobre alle 20.00 presso la sala A del Centro sociale di Cappella Maggiore (piazza Vittorio Veneto, 40 – dietro il municipio).

L’incontro avviene con la direzione scientifica di Centro di Medicina, in collaborazione con l’Associazione Anziani e Amici di Cappella Maggiore e l’Associazione Mediaetà - Centro di sollievo "Sorridi con noi" di Cappella Maggiore ed il patrocinio del Comune di Cappella Maggiore. L’ingresso, libero e gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza, al fine di favorire la divulgazione di buone prassi e stili di vita corretti.

In Veneto, infatti, un residente su quattro è over 65 e l’8% della popolazione (370 mila abitanti) supera gli 80 anni. Sono i dati Istat a sottolineare la centralità della sfida dell’invecchiamento. A livello nazionale gli ultrasessantacinquenni rappresentano il 23,81% della popolazione italiana. Una percentuale destinata a salire, secondo le proiezioni, al 30% nel 2035 e raggiungere il 35% nel 2050, quando più di un italiano su tre avrà oltre 65 anni. A fronte di questa portata numerica bisogna considerare che l’invecchiamento porta con sé problematiche legate alle cronicità, sia fisiche che mentali.

Per discutere di tutti questi temi, al convegno interverranno due specialisti di Centro di Medicina: il dottor Sergio Peruzza specialista in Geriatria, già primario dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria presso l’Ospedale di Conegliano, che parlerà di come è possibile ritardare il declino mentale e funzionale del paziente con l’obiettivo di mantenere l’autosufficienza e la miglior qualità di vita possibile; e la dottoressa Elena Dotta, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, che spiegherà come ristabilire il normale funzionamento muscolare, per minimizzare gli effetti degli handicap motori e aumentare le funzioni, migliorando le reazioni psicologiche dei pazienti. I saluti introduttivi saranno a cura di Flavio Salvador, Presidente dell’Associazione NoixNoi e Vicepresidente di Banca Prealpi SanBiagio, e da Carlo Antiga, Presidente di Banca Prealpi SanBiagio. La moderazione è affidata al giornalista Marco Ceotto.

“Una popolazione con più anziani richiede necessariamente azioni concrete volte a garantire sia un invecchiamento sano e attivo, e quindi mantenere una buona salute fisica e mentale, l’autonomia della persona posticipando o riducendo gli effetti indesiderati”, spiega Flavio Salvador, Presidente dell’Associazione NoixNoi e Vicepresidente di Banca Prealpi SanBiagio. “Si tratta di buone abitudini, tra le quali alimentazione corretta e bilanciata, praticare una regolare attività e senza trascurare una stimolante ‘ginnastica’ mentale. In questo la nostra Associazione si fa parte attiva sia con le azioni di welfare sanitario sia con gli incontri divulgativi rivolti alle famiglie”.